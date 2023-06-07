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baigenews.kz Сегодня, 16:20
189
Сегодня, 16:20
189
Фото: baigenews.kz

Казахстан ратифицировал протокол к Конвенции о правах инвалидов

Президент Казахстана подписал закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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Сегодня, 16:20
189
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