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Сегодня, 16:20
189
189Фото: baigenews.kz
Казахстан ратифицировал протокол к Конвенции о правах инвалидов
Президент Казахстана подписал закон "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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