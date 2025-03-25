26 марта в Астане состоится пленарное заседание мажилиса. Депутаты рассмотрят несколько важных документов, передаёт BaigeNews.kz.

Один из них - проект ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций.

На рассмотрение также выносится законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Казахстана и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года.

Кроме того, депутатами будет рассмотрено межправительственное казахстанско-американское Соглашение о предоставлении Правительству США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Штатов в Алматы.