  • 20 Ноября, 12:44
  • BAIGENEWS

Казахстан расширит сотрудничество с ЕБРР и его странами-членами в Африке

В Мажилисе ратифицировали поправки в статью о соглашении с банком.

Сегодня, 11:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
113
Фото: BaigeNews.kz

Депутаты Мажилиса ратифицировали поправки в статью о соглашении с Европейском Банком Реконструкции и Развития, передает BaigeNews.kz. Соглашение позволяет осуществить охватом операций банка страны Африки. 

Как отметил министр финансов Мади Такиев, поправки содействуют переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской инициативы в ограниченном числе государств-членов Банка в Африке к югу от Сахары и Ираке. Их принятие позволит Казахстану укрепить сотрудничество с ЕБРР.

Ограниченное и постепенное распространение деятельности Банка на новые страны не отразится на его обязательствах и устойчивости, уточнил министр.

Самое читаемое

Наверх