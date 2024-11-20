Казахстан расширит сотрудничество с ЕБРР и его странами-членами в Африке

Депутаты Мажилиса ратифицировали поправки в статью о соглашении с Европейском Банком Реконструкции и Развития, передает BaigeNews.kz. Соглашение позволяет осуществить охватом операций банка страны Африки.

Как отметил министр финансов Мади Такиев, поправки содействуют переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской инициативы в ограниченном числе государств-членов Банка в Африке к югу от Сахары и Ираке. Их принятие позволит Казахстану укрепить сотрудничество с ЕБРР.

Ограниченное и постепенное распространение деятельности Банка на новые страны не отразится на его обязательствах и устойчивости, уточнил министр.