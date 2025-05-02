В преддверии поливного сезона Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана развернуло масштабную кампанию по очистке каналов - работы охватили более 2000 километров водных артерий в семи областях страны, передаёт BaigeNews.kz. Механизированную очистку проводит предприятие "Казводхоз" - уже приведено в порядок свыше 300 километров каналов.

Работы ведутся в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетісу. Цель - обеспечить бесперебойную подачу поливной воды аграриям и повысить пропускную способность ирригационной сети, которая особенно критична в условиях жаркого лета и растущего спроса со стороны сельского хозяйства.

По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Ерболата Ибрайханова, в этом году "Казводхоз" планирует заключить с крестьянскими хозяйствами более 27,8 тысячи договоров на подачу 12,7 миллиарда кубометров воды. На данный момент уже оформлено более 11 700 соглашений. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 23 830 договоров.

Чтобы избежать дефицита воды в южных регионах, министерство также заранее провело переговоры со странами Центральной Азии. Результат - в Казахстан поступит 3,7 миллиарда кубометров воды по реке Сырдарья и более 600 миллионов по рекам Шу и Талас.