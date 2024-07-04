Казахстан проявил своё гостеприимство: чем примечателен визит Си Цзиньпиня

На полях саммита ШОС корреспондент BaigeNews.kz встретился с политологом Адилем Каукеновым, который поделился своим мнением о значимости визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Казахстан.

"Данный визит носит характер государственного визита. Более того, он юбилейный – это одна из значимых и интересных дат", - подчеркнул Каукенов.

Он отметил, что визит Си Цзиньпиня сопровождается подписанием ряда крупных соглашений, которые окажут существенное влияние на развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем. Дипломатические и экономические аспекты визита способствуют укреплению сотрудничества и углублению партнерства между двумя странами.

Особенно важно, по мнению политолога, открытие отделения Пекинского университета языка и культуры (BLCU) в Астане.

"Это знаменательное событие для культурного и образовательного сектора, потому что BLCU имеет очень длинную и славную историю. Это один из крупнейших мощных языковых хабов, поэтому хорошо, что казахстанские студенты получат возможность напрямую обучаться в данном университете, не покидая Казахстан", - отметил Каукенов.

Открытие отделения BLCU в Казахстане станет катализатором для обмена знаниями и культурными традициями между молодежью двух стран. Это также позволит студентам совершенствовать свои языковые навыки и взаимно обогащать культурные практики, что будет способствовать созданию сильных межкультурных связей.

Политолог также отметил, с какой теплотой Казахстан принимал председателя Си Цзиньпиня.

"Помимо этого в данном визите нужно отметить, с какой теплотой встречал Казахстан председателя Си Цзиньпиня. Это не осталось незамеченным в китайских и мировых СМИ, где отмечали, как радушно Касым-Жомарта Токаева встречают в Китае, так же и Казахстан проявил своё гостеприимство для председателя КНР Си Цзиньпиня", - рассказал Каукенов.

Эти дипломатические жесты важны не только с точки зрения политического пиара, но и для укрепления взаимного доверия и понимания между двумя странами. Радушие и теплота приема создают основу для дальнейшего развития двусторонних отношений на всех уровнях – от высших государственных кругов до простых граждан.

Визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Казахстан и его результаты демонстрируют высокий уровень сотрудничества между двумя странами. Большое количество подписанных соглашений и открытие ряда совместных объектов подчеркивают значимость этого события как для экономики, так и для культурно-образовательного взаимодействия. Теплота приема и гостеприимство, показанное в ходе визита, станут основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.