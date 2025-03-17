С 2019 года по всему Казахстану возведено 955 новых объектов здравоохранения - впечатляющая цифра, которая подчеркивает масштаб реформ в медицинской сфере страны, передаёт BaigeNews.kz. Среди этих объектов особое место занимают такие значимые учреждения, как Национальный научный онкологический центр и Национальный координационный центр экстренной медицины, которые играют ключевую роль в обеспечении здоровья и безопасности граждан, пишет Премьер-министр Олжас Бектенов в своей статье "Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития".

Не менее важным шагом стало внедрение президентской программы "Аңсаған сәби", которая с 2021 года помогла многим казахстанским семьям, не имеющим возможности стать родителями, подарить радость материнства и отцовства. Благодаря этой инициативе в стране появилось более 9 тысяч младенцев, что является настоящим достижением в социальной политике.

Особое внимание уделяется также кадровому потенциалу здравоохранения, особенно в удалённых уголках страны. Для привлечения медицинских специалистов в сельскую местность введена единовременная выплата в размере 8,5 миллиона тенге тем, кто согласится работать в этих районах на срок не менее 5 лет. Для решения жилищных вопросов также предусмотрены доступные инструменты, что делает работу в сельских населённых пунктах более привлекательной для врачей и медсестёр. Эти меры значительно укрепляют систему здравоохранения и способствуют улучшению качества жизни в самых отдалённых районах Казахстана.