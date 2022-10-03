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kaztag.kz Сегодня, 15:01
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Фото: kaztag.kz

Казахстан проведёт Всемирные игры кочевников в 2024 году

Председатель Мажилиса рассказал президенту об итогах Всемирных игр кочевников, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Он сообщил, что заявку Казахстана о проведении следующих Всемирных игр кочеников поддержало тюркское сообщество. 

"Председатель мажилиса рассказал Касым-Жомарту Токаеву об участии делегации нашей страны в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изнике. Тюркское сообщество единогласно поддержало заявку Казахстана на проведение следующих V Всемирных игр кочевников в 2024 году", - говорится в сообщении.

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#Тюркские игры
Журналист
Сегодня, 15:01
192
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