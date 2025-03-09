Казахстан произвёл фурор на международном турнире по боксу
Девушки завоевали 11 медалей.
Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
98Фото: Казахстанская федерация бокса
Женская сборная Казахстана по боксу среди юниоров успешно выступила на международном турнире "Lady Global Cup" в Латвии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанские боксерши завоевали одиннадцать медалей: семь золотых, три серебряные и одну бронзовую. Чемпионками в своих весовых категориях стали Гулбану Бекмурат (50 кг), Марал Толепберген (52 кг), Индира Кыдырмолдаева (57 кг), Аяулым Оспанова (63 кг), Диляра Турсынбек (66 кг), Камила Оспанова (70 кг) и Диана Надырбек (75 кг).
Серебряными призерками соревнований стали Шугыла Жарас (46 кг), Лашын Даулетжан (48 кг) и Елнура Конырат (80+ кг).
Единственную бронзовую медаль выиграла Айдана Аббикерим.
Лучшей боксершей турнира признана Аяулым Оспанова.
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