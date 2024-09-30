Казахстан проиграл в четвертьфинале чемпионата мира по футзалу

В Узбекистане завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по футзалу между командами Казахстана и Аргентины. Наша сборная уступила со счётом 1:6, передаёт BaigeNews.kz.

В первом тайме обе сборных создали множество острых моментов, но все удары мастерски отражали защитники и вратари. На перерыв футболисты ушли при нулевой ничьей.

В начале второго тайма одна из атак аргентинцев закончилась голом в ворота Игиты. Мяч забил капитан соперников. Затем Чингиз Есенаманов попадает в штангу, на добивании вовремя оказывается игрок аргентинской команды - 0:2.

Третий мяч соперники казахстанцев забили с пенальти. Четвёртый в пустые ворота.

За шесть с половиной минут до конца матча казахстанцы отыграли один мяч. Автором гола стал Даурен Турсагулов. Но менее чем через минуту получили пятый мяч в свои ворота.

После Турсагулов заработал красную карточку. В ворота сборной Казахстана назначили пенальти. Соперники его успешно реализовали - 1:6.