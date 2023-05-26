Казахстан проиграл в борьбе за право провести чемпионат мира-2027 по хоккею

Фото: olympic.kz

Определилось место проведения чемпионата мира-2027 по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Заявки ранее подали Казахстан и Германия.

26 мая на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Тампере (Финляндия) объявили, что первенство примет Германия. За неё отдано 102 голоса (75 процентов). Казахстанская заявка получила 34 голоса (25 процентов).

Напомним, на завершившемся недавно чемпионате мира сборная РК заняла шестое место в группе В и 11-е в общей турнирной таблице. Это означает, в 2025 году национальная команда будет играть в элитном дивизионе ЧМ в четвёртый раз подряд. Такого в истории казахстанского хоккея ещё не случалось.