- Казахстан проиграл в борьбе за право провести чемпионат мира-2027 по хоккею 20:43 72
- Дерево рухнуло на летнее кафе в центре Алматы 20:20 216
- Девочка родилась в поезде "Атырау — Алматы" 19:52 292
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 19:25 292
- Удобрение из угля начали производить в Карагандинской области 19:15 297
- Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане 18:58 351
- 50 казахстанцев выгнали с ЕНТ из-за шпаргалок 18:34 321
- Пять миллионов тенге выманил у пенсионеров мошенник в Актюбинской области 18:11 354
- Проект tax free предлагают продлить и расширить в Казахстане 18:07 428
- Отвечать перед Всевышним будут сами - теолог об инста-блогершах в хиджабе 18:00 392
- Взаимный 14-дневный безвизовый режим могут ввести Казахстан и Египет 17:55 324
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 17:36 482
- Туши джейранов изъяли у браконьеров в Кызылорде 17:28 352
- Пастуха и его лошадь убило молнией в СКО 17:15 517
- Ученый-невролог планирует создать базу редких генетических мутаций казахов 17:00 555
- Мужчина попытался выброситься из летящего самолёта в Южной Корее 16:58 527
- Насиловал несовершеннолетних: отчиму вынесли приговор в Темиртау 16:58 428
- Лжеоператор сотовой связи обманул астанчан 16:27 369
- Казахстанцы стали меньше проводить времени с детьми 16:15 341
- Казахстан в ЕАЭС: быть или не быть. Мнения политологов 15:45 500
- Руководство Управления спорта осудили за крупные хищения в Алматы 15:40 358
- "Тополиный" период: пожарные попросили жителей Астаны не поджигать пух 15:34 501
- Супермарафонца Марата Жыланбаева арестовали на два месяца 15:10 566
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 15:04 960
- Аферист продал несуществующий сахар жителям Кокшетау почти на 8 млн тенге 14:59 371
- Что такое "профессиональные приёмные семьи", и когда они появятся в Казахстане 14:45 461
- Границы нескольких областей изменят в стране 14:39 805
- "Будет неустойчивой": синоптики рассказали о погоде на выходных 14:30 423
- "ФОМС не даёт денег" — Минздрав призвал пресекать такие жалобы главврачей 14:01 469
- Страшные депрессии и апатия: опасные таблетки для похудения продают казахстанкам через соцсети 14:00 457
- Тазы и тобет хотят признать исконно казахскими породами на международном уровне 13:55 466
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 13:51 393
- Можно ли подать заявку на льготное автокредитование по старой программе 13:21 528
- Номера для сообщений о наркопреступлениях опубликовало МВД 12:52 437
- Жеребьевка конкурса "Жас канат-2023" состоится 29 мая 12:48 560
- Студентка покончила с собой из-за тройки в Кокшетау 12:42 648
- Компании Илона Маска разрешили испытать чипы для мозга на людях 12:10 518
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 12:06 448
- С миру по нитке: "марафонщица" Блиновская объявила сбор денег на адвокатов 11:58 527
- Жители Астаны озвучили свои требования к благоустройству дворов 11:56 632
- Кровавая трагедия: четырёх человек убил сын чиновника в Японии 11:25 960
- Природный пожар в области Абай локализован - МЧС 11:22 505
- Иностранец пытался выехать из Казахстана в грузовом вагоне 11:09 615
- Как бизнесвумен из Павлодара поддерживает казахстанских предпринимательниц 11:00 764
- Более 230 казахстанцев стали жертвами финпирамиды "Q-net" в Талдыкоргане 10:45 663
- Из каких стран чаще приезжают трудовые мигранты в Казахстан 10:42 482
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 10:36 577
- Как уберечься от трагедии на уличных аттракционах 10:29 506
- Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из Германии 10:23 587
- Экс-директора АНПЗ оправдали по делу о нанесении крупного ущерба предприятию в Атырау 10:22 546
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 10:10 584
- Количество авиарейсов между Казахстаном и Великобританией увеличат 10:01 604
- Госслужащих будут проверять на добропорядочность 09:42 545
- Цифровую карту Баянаульского нацпарка создали павлодарские школьники 09:24 501
- Казахстанский велогонщик стал 19-м на этапе "Джиро д’Италия" 08:29 849
- "КамАЗ" сбил 10-летнюю девочку в Актобе 07:49 558
- В Шымкенте оцепили ТРЦ 07:24 589
- В Кызылорде откроется школа искусственного интеллекта 06:36 793
- Сколько должен работать обычный казахстанец, чтобы получить зарплату легионера "Барыса" за сезон 05:01 658
- Подросток спрыгнул с верхнего этажа долгстроя и разбился насмерть в Таразе 04:43 795
- В Кызылорде врачи выходили новорожденного весом 900 грамм 03:21 749
- Как в Казахстане будут развивать инфраструктуру для электрокаров рассказали в Мининдустрии 02:43 661
- Люди ночуют возле автоцона в Костанае 01:08 689
- Незрячие дети в Казахстане вынуждены учиться без учебников 00:36 631
- Двое россиян в нетрезвом состоянии курили на борту самолета казахстанской авиакомпании 25.05.2023 1060
- Французские фанаты Димаша Кудайбергена устроили праздник для детей из Караганды 25.05.2023 657
- Лицо тебе порезать или половые органы – дело о нападении на девушку передали в суд в Алматинской области 25.05.2023 1331
- Компромат на олигархов - журналиста Аскара Джалдинова обвинили в вымогательстве 100 млн тенге 25.05.2023 678
- Право на отсрочку выплаты кредитов: новый документ рассматривают в Казахстане 25.05.2023 677
- QazaqGreenFest: перспективы "зелёной" энергетики обсудили эксперты в Боровом 25.05.2023 809
- Прогулка по столице с акимом района Алматы. Видеорепортаж 25.05.2023 871
- Выдвигают ультимативные невыполнимые требования - акимат о бастующих в Жанаозене нефтяниках 25.05.2023 848
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 757
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 863
- Деньги за положительную оценку – Наталья Годунова раскритиковала реализацию нацпроектов 25.05.2023 645
- Водитель BMW дрифтовал на маковых полях близ Алматы 25.05.2023 899
- Мяч за 232 тысячи тенге хотели купить для школы в Шымкенте 25.05.2023 683
- Что мешает Казахстану построить АЭС без помощи иностранных компаний? 25.05.2023 701
- Благодаря проекту "Ауыл аманаты" около 4000 жамбылцев открыли свое дело 25.05.2023 664
- Елена Рыбакина вошла в список Forbes 25.05.2023 934
- LOADING...
Сегодня, 20:43
79
79Фото: olympic.kz
Казахстан проиграл в борьбе за право провести чемпионат мира-2027 по хоккею
Определилось место проведения чемпионата мира-2027 по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Заявки ранее подали Казахстан и Германия.
26 мая на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Тампере (Финляндия) объявили, что первенство примет Германия. За неё отдано 102 голоса (75 процентов). Казахстанская заявка получила 34 голоса (25 процентов).
Напомним, на завершившемся недавно чемпионате мира сборная РК заняла шестое место в группе В и 11-е в общей турнирной таблице. Это означает, в 2025 году национальная команда будет играть в элитном дивизионе ЧМ в четвёртый раз подряд. Такого в истории казахстанского хоккея ещё не случалось.
Поделитесь:
-
Trend news
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 19:25 286
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 15:04 948
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 13:51 391
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 12:06 447
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 10:36 575
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 10:10 582
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 8949
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1267
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 809
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 2874
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 1383
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2211
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 2736
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 5751
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 1565
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1448
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 4178
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 2995
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 3580
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 1925
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1931
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 1550
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1527
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1692
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1443
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 6769
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 1616
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1810
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10277
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 1938
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 1933
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9553
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2357
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2012
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1821
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1817
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3013
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2092
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2571
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2232
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2744
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2365
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2411
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2723
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2314
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1990
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6307
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2279
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2824
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2383
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2744
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2776
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2414
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3042
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10281
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3984
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3469
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2719
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2893
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4475
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2959
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2973
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 4025
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2715
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3438
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2865
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3400
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 3412
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 3100
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 3184
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22904
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2669
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 3001
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13890
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2652
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3849
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 3691
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3966
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 3356
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 11218
-
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 17:36 481
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 757
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 861
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 720
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 762
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 859
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1257
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 997
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1006
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 850
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 1596
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1226
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1393
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 1840
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1748
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1561
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1886
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1611
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1708
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1801
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 1930
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2000
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1721
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1928
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1802
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1815
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1763
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2027
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2126
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1937
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2223
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2205
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2112
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 3831
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2850
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2893
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3047
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3089
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2910
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2841
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4025
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2814
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2957
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3365
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3149
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3335
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2977
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3527
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3130
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3464
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3094
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3254
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4867
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3462
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3680
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3946
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4248
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4287
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4923
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5343
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4622
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4930
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4916
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5287
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5082
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5029
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5209
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5481
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5384
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6945
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6140
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6370
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6462
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7149
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6223
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 6102
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6312
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9623
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6721
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6756