Казахстан проиграл Словении в матче Лиги наций УЕФА

Встреча сборных Казахстана и Словении в матче Лиги наций УЕФА в Алматы закончилась со счётом 0:1 в пользу гостей, передаёт BaigeNews.kz.

Единственный мяч в ворота на 55-й минуте забил голкипер Словении Ян Млакар.

Напомним, сборная Казахстана начала выступление в Лиге наций со встречи с Норвегией, которая сенсационно завершилась вничью со счётом 0:0. Далее казахстанские футболисты потерпели два поражения, уступив в гостях Словении со счётом 0:3, затем проиграли на выезде сборной Австрии со счётом 0:4.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова находятся на последнем месте турнирной таблицы группы третьего дивизиона В.