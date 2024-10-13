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Казахстан проиграл Словении в матче Лиги наций УЕФА

Сегодня, 19:55
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КФФ Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55
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Фото: КФФ

Встреча сборных Казахстана и Словении в матче Лиги наций УЕФА в Алматы закончилась со счётом 0:1 в пользу гостей, передаёт BaigeNews.kz.

Единственный мяч в ворота на 55-й минуте забил голкипер Словении Ян Млакар. 

Напомним, сборная Казахстана начала выступление в Лиге наций со встречи с Норвегией, которая сенсационно завершилась вничью со счётом 0:0. Далее казахстанские футболисты потерпели два поражения, уступив  в гостях Словении со счётом 0:3, затем проиграли на выезде сборной Австрии со счётом 0:4. 

На данный момент подопечные Станислава Черчесова находятся на последнем месте  турнирной таблицы группы третьего дивизиона В. 

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