Казахстан проиграл Норвегии в Лиге наций со счётом 0:5
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
126Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Норвегии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.
Встреча прошла в Осло и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
В составе победителей голами отметились Эрлинг Холанд (хет-трик), Александер Серлот и Антонио Нуса.
Таким образом, Норвегия выиграла группу 3 и напрямую вышла в дивизион А. Австрия финишировала второй и сыграет в стыках за право подняться лигой выше. Словения стала третьей и сыграет в стыках за право остаться в дивизионе В, а финишировавший на последнем месте в квартете с разницей мячей 0:15 Казахстан вылетел в дивизион С.
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