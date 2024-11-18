Казахстан проиграл Норвегии в Лиге наций со счётом 0:5

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Норвегии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Встреча прошла в Осло и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Эрлинг Холанд (хет-трик), Александер Серлот и Антонио Нуса.

Таким образом, Норвегия выиграла группу 3 и напрямую вышла в дивизион А. Австрия финишировала второй и сыграет в стыках за право подняться лигой выше. Словения стала третьей и сыграет в стыках за право остаться в дивизионе В, а финишировавший на последнем месте в квартете с разницей мячей 0:15 Казахстан вылетел в дивизион С.