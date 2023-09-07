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Казахстан проиграл Финляндии матч отбора на Евро-2024

Сегодня, 21:59
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kff.kz Сегодня, 21:59
Сегодня, 21:59
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Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футболу проиграла матч против команды из Финляндии в отборочном раунде чемпионата Европы-2024. Игра состоялась в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Команды боролись и не могли открыть счёт почти до конца второго тайма. На 78-й минуте ворота хозяев поля поразил Антман Оливер.

У казахстанцев было время, чтобы отыграться. К основному времени матча добавили пять минут. Но ни один острый момент не привёл к ответному голу.

Итог - 0:1 в пользу Финляндии.

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