Казахстан проиграл Финляндии матч отбора на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу проиграла матч против команды из Финляндии в отборочном раунде чемпионата Европы-2024. Игра состоялась в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Команды боролись и не могли открыть счёт почти до конца второго тайма. На 78-й минуте ворота хозяев поля поразил Антман Оливер.

У казахстанцев было время, чтобы отыграться. К основному времени матча добавили пять минут. Но ни один острый момент не привёл к ответному голу.

Итог - 0:1 в пользу Финляндии.