Казахстан проиграл Финляндии матч отбора на Евро-2024
Сегодня, 21:59
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Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
300Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футболу проиграла матч против команды из Финляндии в отборочном раунде чемпионата Европы-2024. Игра состоялась в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Команды боролись и не могли открыть счёт почти до конца второго тайма. На 78-й минуте ворота хозяев поля поразил Антман Оливер.
У казахстанцев было время, чтобы отыграться. К основному времени матча добавили пять минут. Но ни один острый момент не привёл к ответному голу.
Итог - 0:1 в пользу Финляндии.
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