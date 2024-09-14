Казахстан проиграл Дании второй матч Кубка Дэвиса

Состоялась вторая игра матча Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Дании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во втором поединке одиночного разряда представитель казахстанской команды, 57-я ракетка мира Александр Шевченко сыграл против 166-го номера рейтинга ATP Аугуста Хольмгрена. Встреча завершилась неожиданной победой датского теннисиста со счетом 7:6, 6:3.

Напомним, что в первом противостоянии матча также был зафиксирован сенсационный результат — лидер сборной Казахстана Александр Бублик проиграл андердогу Эльмеру Мёллеру. Победитель противостояния Казахстан — Дания пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.