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Казахстан проиграл Дании второй матч Кубка Дэвиса

Сегодня, 22:51
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instagram.com/shevchenkoo_17 Сегодня, 22:51
Сегодня, 22:51
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Фото: instagram.com/shevchenkoo_17

Состоялась вторая игра матча Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Дании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во втором поединке одиночного разряда представитель казахстанской команды, 57-я ракетка мира Александр Шевченко сыграл против 166-го номера рейтинга ATP Аугуста Хольмгрена. Встреча завершилась неожиданной победой датского теннисиста со счетом 7:6, 6:3.

Напомним, что в первом противостоянии матча также был зафиксирован сенсационный результат — лидер сборной Казахстана Александр Бублик проиграл андердогу Эльмеру Мёллеру. Победитель противостояния Казахстан — Дания пробьётся в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.

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