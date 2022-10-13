Казахстан продолжит председательствовать в СВМДА до 2024 года

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Казахстан продолжит председательствовать в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии до 2024 года, сообщает BaigeNews.kz. Это стало известно в ходе проведения VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане.

Вот основные тезисы выступления Касым-Жомарта Токаева на открытии VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии:

Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов.

Трансформация Финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий.

Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков

Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане.

Предлагаю в 2024 году провести в Астане слёт лидеров волонтерских движений стран СВМДА.

С выступлением можно ознакомиться здесь, здесь, здесь, и здесь.

На саммите также выступил глава Турции: Эрдоган призвал остановить кровопролитие в Украине.

Президент России Владимир Путин предложил активно использовать нацвалюты во взаимных расчётах СВМДА.

Полный текст выступления президента Казахстана можно посмотреть на сайте Акорды.