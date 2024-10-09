Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа
Сегодня, 16:00
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Сегодня, 16:00Сегодня, 16:00
100Фото: pxhere.com
Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на документ.
"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в проекте приказа.
Параллельно будут действовать исключения:
- вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
- вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики.
Продлить запрет планируют на полгода. Ожидается, что меры введут 14 ноября.
Проект опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября.
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