Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на документ.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в проекте приказа.

Параллельно будут действовать исключения:

вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;

вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики.

Продлить запрет планируют на полгода. Ожидается, что меры введут 14 ноября.

Проект опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября.