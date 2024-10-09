  • 9 Октября, 16:35
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Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа

Сегодня, 16:00
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pxhere.com Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: pxhere.com

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на документ.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в проекте приказа.

Параллельно будут действовать исключения:

  • вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
  • вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики.

Продлить запрет планируют на полгода. Ожидается, что меры введут 14 ноября. 

Проект опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября.

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