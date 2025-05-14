Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа за пределы страны ещё на шесть месяцев - до ноября 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Мера направлена на защиту внутреннего рынка и обеспечение стабильных поставок топлива для населения и предприятий.

Под запрет попадает транспортировка пропана, бутана и сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом. Исключения предусмотрены лишь для недропользователей с международными контрактами и транзитных перевозок, не связанных с внутренним рынком страны.

Первоначально ограничение было введено в ноябре 2023 года и должно было истечь 14 мая 2025 года. Теперь запрет продлён официальным приказом министра энергетики, вступающим в силу с сегодняшнего дня.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане продлили запреты на вывоз сжиженного газа и стали.