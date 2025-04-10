"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.

Совместный приказ введен в действие с 9 апреля.

В министерстве сельского хозяйства напомнили, что в 14 сентября 2024 года по 14 марта июля 2025 года действовал запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на 6 месяцев.