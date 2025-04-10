  • 10 Апреля, 11:22
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Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота

Сегодня, 08:53
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53
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Фото: pixabay.com
Министр сельского хозяйства и и.о. министра финансов РК утвердили совместный приказ от 7 апреля "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", передаёт BaigeNews.kz.
"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе.
Совместный приказ введен в действие с 9 апреля.

В министерстве сельского хозяйства напомнили, что в 14 сентября 2024 года по 14 марта июля 2025 года действовал запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на 6 месяцев.

Временный запрет введен в целях исключения массового вывоза, а также обеспечения стабильности роста поголовья сельскохозяйственных животных, пояснили в ведомстве.

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