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Казахстан продлил срок действия нулевой ставки на вывоз шерсти
До 31 декабря 2024 года продлили срок действия нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на вывоз шерсти, передаёт BaigeNews.kz. Этот вопрос был инициирован Минсельхозом и поднимался ранее бизнесом на встрече с Сериком Жумангариным в Шымкенте.
Решение приняли в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, состоявшейся 22 февраля под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.
По данным МСХ, ежегодно в стране производится порядка 40 тысяч тонн овечьей шерсти, из них первичной обработке подвергается тонкая и полутонкая, а это всего 20 процентов от общего объема производства. При отмене экспортной таможенной пошлины будет увеличиваться доход от реализации стриженой шерсти непосредственно у фермеров на 20-25 процентов, у перерабатывающих предприятий - на 10 процентов. Кроме того, повысится заинтересованность фермеров в селекции, что будет способствовать увеличению поголовья тонкорунных овец.
Решением МВК одобрено снижение экспортной таможенной пошлины на шкуры крупного рогатого скота с 200 до 100 евро за одну тонну и отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры мелкого рогатого скота сроком до 31 декабря текущего года.
В настоящее время сложилась ситуация, когда при ежегодном приросте поголовья КРС, низких объемах экспорта и спроса на внутреннем рынке увеличивается объем непереработанного остатка шкур. В частности, в 2020 году, по сравнению с 2019, рост составил 406 тысяч штук, или 15,7 процента. Ожидается, что снижение вывозных таможенных пошлин на необработанные шкуры сельхозживотных позволит сформировать на них рыночный спрос, производители и заготовители будут заинтересованы в улучшении их качества. Это даст импульс активизации деятельности заготовительных организаций, что будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, заинтересованности личных подсобных и крестьянских хозяйств в росте производства и реализации продукции.
Также на заседании МВК рассмотрены предложения по снижению ставок ввозных таможенных пошлин на корма для рыб, на некоторые виды аттракционной техники. Принято решение об установлении временного запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом угля и лигнита (бурого угля). Продлен срок действия квоты на 6 месяцев на вывоз с территории РК живого крупного рогатого скота, овец и коз за исключением маточного поголовья КРС и МРС.
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