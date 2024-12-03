Казахстан продлил до 2028 года поставки бензина и дизтоплива из России

Казахстан возобновит поставки бензина и дизтоплива из России, передаёт BaigeNews.kz.

Стало известно, Правительство РК одобрило проект Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года.

"Соглашение будет действовать по 1 января 2028 года с автоматическим продлением на пятилетние периоды", - отмечено в постановлении от 25 ноября т.г.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Казахстан будут наращивать сотрудничество в энергетике.