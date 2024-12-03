Казахстан продлил до 2028 года поставки бензина и дизтоплива из России
Ожидается, что далее их будут продлевать.
Сегодня, 17:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
143Фото: bcs-express.ru
Казахстан возобновит поставки бензина и дизтоплива из России, передаёт BaigeNews.kz.
Стало известно, Правительство РК одобрило проект Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года.
"Соглашение будет действовать по 1 января 2028 года с автоматическим продлением на пятилетние периоды", - отмечено в постановлении от 25 ноября т.г.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Казахстан будут наращивать сотрудничество в энергетике.
Самое читаемое
- Жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы
- Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана
- Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики
- 69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске
- Стало известно имя первого обладателя Neo Nomad Visa