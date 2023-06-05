Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

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Казахстан добровольно продлит сокращение добычи нефти до конца 2024 года. Суточный объём, по данным Минэнерго, составит 78 тысяч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Казахстан продлит своё добровольное сокращение на 78 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами-участницами в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что добровольное сокращение будет осуществляться на уровне добычи, согласованным на 35 министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года.

Ранее в Минэнерго сообщали, что страна добровольно сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая 2023 года вместе с другими странами ОПЕК+.