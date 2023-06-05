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Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года
Казахстан добровольно продлит сокращение добычи нефти до конца 2024 года. Суточный объём, по данным Минэнерго, составит 78 тысяч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Казахстан продлит своё добровольное сокращение на 78 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами-участницами в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что добровольное сокращение будет осуществляться на уровне добычи, согласованным на 35 министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года.
Ранее в Минэнерго сообщали, что страна добровольно сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая 2023 года вместе с другими странами ОПЕК+.
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