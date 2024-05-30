Казахстан призывает страны ВОЗ к глобальной коалиции по ПМСП

В Женеве состоялась 77-ая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) с участием представителей из более 190 государств-членов ВОЗ, передаёт BaigeNews.

Министр здравоохранения РК выступила в ходе стратегического круглого стола на тему "Экономические аспекты и финансирование реализации концепции "Обеспечение здоровья и содействие благополучия для всех": новое смелое видение для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения" с участием Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Акмарал Альназарова отметила важность переориентирования национальных систем здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь. Данный подход повысит доступность основных медуслуг для всех групп населения как в обычных условиях, так и во время чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, А. Альназарова призвала государства-члены ВОЗ присоединиться к Глобальной коалиции стран по ПМСП, инициированной Президентом Республики Казахстан в октябре 2023 года в Астане.

"Учитывая современные вызовы и глобальные тренды и стремясь к обеспечению ВОУЗ и достижению Целей устойчивого развития, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представил инициативу по созданию Глобальной коалиции стран по ПМСП и призвал страны присоединиться к коалиции. В этой связи, мы приглашаем заинтересованные страны поддержать инициативу Казахстана и присоединиться к Глобальной коалиции стран по ПМСП", - призвала министр здравоохранения, обращаясь к странам-участницам Ассамблеи.

Деятельность Коалиции будет направлена на практическую реализацию Операционного механизма ПМСП, что будет способствовать развитию потенциала ПМСП в странах-членах Коалиции, отметила А. Альназарова.

Таким образом, Коалиция будет выполнять роль международного союза и площадки, действующей при поддержке ВОЗ, с обеспечением постоянного взаимодействия между странами-партнерами, обменом знаниями, передовым опытом и развитием идей.