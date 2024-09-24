Казахстан призвал международное сообщество к совместным усилиям по предотвращению ядерной катастрофы

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу выступил на Саммите будущего, прошедшем в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул важность многостороннего сотрудничества, реформы ООН и глобальных усилий по решению вызовов, таких как изменение климата, ядерная безопасность и цифровая трансформация, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан находится здесь сегодня, чтобы объединить усилия со всеми странами-членами ООН и её институтами в обеспечении светлого будущего как для нашей планеты, так и для всего человечества", – заявил Нуртлеу, подтверждая полную поддержку Казахстаном инициатив Генерального секретаря ООН и всех ключевых документов Саммита будущего.

Министр отметил, что для преодоления современных глобальных вызовов, таких как изменение климата и ядерная угроза, необходима всеобъемлющая реформа системы ООН. Важную роль в этом процессе должно сыграть усиление голосов средних держав и развивающихся стран в международных институтах.

"Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, голоса средних держав и развивающегося мира должны быть усилены и чётко услышаны в Совете Безопасности. В период геополитических потрясений и экономической неопределённости мир нуждается в дипломатии и диалоге", – подчеркнул Нуртлеу.

Глава внешнеполитического ведомства РК также обратил внимание на внутренние реформы, инициированные президентом Казахстана, направленные на построение справедливого и инклюзивного общества. Особое внимание было уделено отмене смертной казни, борьбе с пытками и домашним насилием, а также укреплению правозащитных механизмов.

"В соответствии с целью построения справедливого Казахстана, наша страна отменила смертную казнь, ввела политику абсолютной нетерпимости к пыткам и домашнему насилию, а также укрепила национальный превентивный механизм", – отметил министр, подчеркнув, что соблюдение прав человека остаётся приоритетом государственной политики.

Центральная Азия сталкивается с угрозами изменения климата, такими как повышение температуры, таяние ледников и опустынивание. В ответ на эти вызовы Казахстан планирует провести первый Региональный климатический саммит ООН в 2026 году, и для усиления координации по выполнению Целей устойчивого развития предложил создать Региональный центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

В области цифровой трансформации казахский дипломат подчеркнул роль технологий в достижении Повестки дня 2030 и инициировал создание Центра цифровых решений ЭСКАТО ООН, который будет способствовать преодолению цифрового разрыва в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Казахстан, имеющий трагический опыт ядерных испытаний, продолжает играть активную роль в продвижении международного ядерного разоружения. Нуртлеу призвал международное сообщество к совместным усилиям по предотвращению ядерной катастрофы в будущем.

В завершение выступления глава МИД РК подчеркнул, что альтернативы миру, основанному на принципах Устава ООН и международного права, не существует. Он призвал мировое сообщество к открытому диалогу и многостороннему сотрудничеству.

Министр также выразил полную поддержку Казахстаном трём знаковым документам, принятым на Саммите будущего: Пакт во имя будущего, Новый цифровой договор и Декларация о будущих поколениях. Эти документы направлены на укрепление многостороннего сотрудничества и создание эффективной глобальной системы для решения экзистенциальных угроз современности, включая изменение климата, технологическую трансформацию и угрозы безопасности.