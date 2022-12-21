Казахстан признан лидером по гендерному мэйнстримингу в центрально-азиатском регионе - Балаева

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Председатель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева подвела итоги деятельности за год, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению Главы государства актуализирована Концепция семейной и гендерной политики в РК до 2030 года, где отражена казахстанская модель развития института семьи и продвижения вопросов гендерного равенства. Проведена работа по достижению 30-процентной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с госучастием. По итогам данной работы число женщин на руководящих позициях должно вырасти до 20 процентов, к 2030 году – до 30 процентов", - сообщила она.

Экспертными группами в осуществлён выезд в 18 регионов.

Члены Нацкомиссии изучили причины роста материнской и младенческой смертности в областях, посещали роддомы, перинатальные центры, общались с врачами и роженицами. К работе привлечены также эксперты в области акушерства, гинекологии и перинатологии, известные учёные. Итоги направлены главе государства. Вопрос устранения недостатков находится на контроле Нацкомиссии.

Члены комиссии также приняли участие в разработке Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы.

"На постоянной основе проводятся встречи с населением, члены Нацкомиссии оказывают правовую консультативную помощь по гражданским и уголовным делам, помощь по правовому сопровождению случаев насилия над детьми. Обеспечено оперативное реагирование и решение вопросов членами Национальной и региональных комиссий на резонансные несчастные случаи, происходящие с женщинами, семьями", - отметила Балаева.

За год рассмотрено более 30 обращений женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации (отсутствие регистрации и невозможность оформить пособия на рождение ребёнка и АСП, трудоустройство, бытовое насилие, отсутствие жилья), обеспечено индивидуальное сопровождение подростка, перенёсшего сексуальное насилие, оказана помощь в поступлении в колледж.

Впервые в стране организован тренинг для адвокатов и юристов (60 человек), занимающихся расследованием дел в защиту женщин и детей. Работа по повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов в данной сфере будет продолжена.

Презентован ряд проектов, направленных на решение общественно-значимых вопросов и развитие социального предпринимательства. Представлены идеи по расширению онлайн-образования, повышению квалификации педагогов и цифровизации школ, половому воспитанию молодежи, профилактике бытового насилия, а также выявлению онкологических заболеваний и онлайн-поддержке женщин во время беременности и родов.

Для развития управленческого потенциала и политической культуры женщин и девушек реализуется проект "Томирис".

В 2022-2023 учебном году реализовывается ряд проектов при поддержке ЮНИСЕФ Казахстан: "Наращивание потенциала школьников и подростков в области цифровой грамотности, кибербезопасности, мира и стабильности посредством волонтерских сетей", "Переосмысление процесса обучения с помощью комплексного наставничества для поддержки детей в выполнении домашних заданий, особенно из сельской местности, с использованием подхода "равный равному", BeSafe Kazakhstan (программа, направленная на всестороннюю подготовку школьников, администрации школ и школьной среды к реагированию на различные ЧС, снижению риска бедствий и адаптацию к изменению климата); "Серебряные волонтеры-медики" (информирование беременных и матерей новорожденных об особенностях раннего развития детей, грудном вскармливании, питании, плановой вакцинации, основах позитивного родительства и иммунизации).

"В числе успешных инициатив также реализация многоотраслевого пилотного проекта "Казахстан без насилия в семье", открытие Центров поддержки женского предпринимательства во всех регионах, отраслевые проекты по внедрению гендерно-ориентированного формирования бюджета, тренинги с представителями государственных и местных исполнительных органов по вопросам гендерного равенства, реализации резолюций Совета Безопасности ООН по равноправному участию женщин в обеспечении мира и безопасности", - сообщила спикер.

В её докладе отмечается, что Казахстан признан лидером по гендерному мэйнстримингу в центрально-азиатском регионе. В результате проводимой работы республика улучшила показатели по гендерному равенству Всемирного экономического форума и поднялась с 80-го (2021 год) до 65-го места (2022 год).