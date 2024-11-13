Казахстан присоединился к декларации о трёхкратном увеличении атомной энергетики

В Баку в рамках Конференции ООН по изменению климата COP29 вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов принял участие в мероприятии по продвижению усилий по утроению использования атомной энергии, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан присоединился к международной инициативе по трёхкратному увеличению атомной энергии к 2050 году. Она изложена в Декларации о расширении использования атомной энергетики, направлена на ускорение декарбонизации глобальной экономики и снижение выбросов парниковых газов в рамках выполнения Парижского соглашения.

Декларация подчёркивает важность применения достижений атомной науки и техники, способствующих мониторингу изменения климата и борьбе с его последствиями. К ней уже присоединились 25 государств.

В ходе первого глобального обзора в рамках Парижского соглашения, атомная энергетика признана одним из ключевых решений, помогающих достичь цели в поддержании предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса.

"Присоединение Казахстана к Декларации свидетельствует о его приверженности целям устойчивого развития и стремлению внести значительный вклад в борьбу с изменением климата. Атомная энергетика рассматривается как один из ключевых компонентов энергетического баланса Казахстана, который позволит стране достичь углеродной нейтральности к 2060 году, повысить долю чистых источников энергии и обеспечить надежное энергоснабжение", - отметили в Минэнерго.

Казахстан намерен активно участвовать в международных усилиях по развитию мирного атома и готов расширять взаимодействие с ведущими мировыми государствами и организациями в этой сфере.