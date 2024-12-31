Казахстан приостанавливает выдачу ИИН иностранцам
Об этом сообщили в посольстве.
Сегодня, 05:24
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Сегодня, 05:24Сегодня, 05:24
126Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
С 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство Казахстана в России.
"В связи с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан", с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена", - говорится в сообщении.
Дополнительная информация относительно ИИН будет опубликована на сайте посольства.
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