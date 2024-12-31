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Казахстан приостанавливает выдачу ИИН иностранцам

Об этом сообщили в посольстве.

Сегодня, 05:24
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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 05:24
Сегодня, 05:24
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

С 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство Казахстана в России.

"В связи с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан", с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация относительно ИИН будет опубликована на сайте посольства.

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