Казахстан приобретает танкеры и ищет альтернативу трубопровода через Россию

Казахстан приобретает танкеры для транспортировки своей нефти через Каспийское и Черное моря в поисках альтернативы своему основному экспортному трубопроводу через Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что нацкомпания "КазМунайГаз" приобрела два танкера с дедвейтом восемь тысяч тонн каждый. Это относительно небольшие суда по меркам нефтяной отрасли для транспортировки нефти по Каспийскому морю. Кроме того, планируется приобрести еще два судна дедвейтом 80 тысяч тонн каждое. Такие считаются одними из самых распространенных грузовых размеров для работы на Черном море.

В прошлом году Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отгрузил около 80% казахстанского экспорта нефти, доставив ее по наземному трубопроводу с крупных месторождений страны на черноморский танкерный терминал вблизи российского порта Новороссийск.

Отмечается, что в этом году Казахстан уже экспортировал 300 тысяч тонн нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, который идет из Азербайджана в Турцию, и планирует отправить в этом году около 1,5 миллиона тонн. Это лишь небольшая часть экспорта КТК, который в этом году составил 40,5 миллиона тонн преимущественно казахстанской нефти.

Также сообщается, Казахстан имеет возможность увеличить экспорт нефти в Китай с одного миллиона тонн до 6,5 миллиона тонн в год. Но, все зависит от экономических интересов сторон.