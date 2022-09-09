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пресс-служба МИД РК Сегодня, 17:19
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Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстан приняли в международный комитет военной медицины

Казахстан официально приняли в межправительственную организацию "Международный комитет военной медицины" в качестве наблюдателя. Кандидатуру страны единогласно поддержали 119 государств — членов МКВМ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Приветствуя делегацию, председатель 44-го всемирного конгресса МКВМ Дэвид Смит выразил уверенность, что военно-медицинская служба РК может внести свой содержательный вклад в международное сотрудничество в области военной медицины.

Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан заявил, что получение статуса страны-наблюдателя даёт возможность казахстанским специалистам принимать участие во всех мероприятиях организации, нацеленых на повышение профессионального уровня военно-медицинских служб государств-членов, и предоставит полезную платформу для обмена опытом в этой сфере.

Международный комитет военной медицины был создан в 1921 году. Бельгия является резиденцией генерального секретаря организации. МКВМ сотрудничает с ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Международным Комитетом Красного Креста.

В МИД уточнили, что военная медицина Казахстана представлена 20 военно-медицинскими учреждениями и более чем 130 медицинскими подразделениями.

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#медицина #Минобороны #МИД
Сегодня, 17:19
122
Журналист

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