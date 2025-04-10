В Казахстане резко выросло число административных правонарушений за превышение допустимой торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК, за январь-февраль 2025 года зарегистрировано 896 таких случаев — это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года (219 случаев).

При этом, рекордной по числу выявленных нарушений оказалась и вся 2024 года: тогда зафиксировано более 4,4 тысячи правонарушений, что превысило аналогичный показатель в 5,5 раза по сравнению с 2023-м.

Что это значит для бизнеса?

Ранее при первом нарушении предприниматель чаще всего получал предупреждение — так было в 94% случаев в начале этого года. Однако с 13 марта 2025 года в силу вступили изменения в законодательство: теперь за первое же нарушение предусмотрен штраф, без предупреждений.

Размер штрафа за превышение надбавки на социальные товары варьируется от 5 до 150 МРП (примерно от 19 700 до 589 800 тенге). Только за первые два месяца года сумма наложенных штрафов составила 5,1 млн тенге, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что такое "социальные товары"?

В список входят 19 наименований повседневной продовольственной продукции — от хлеба и молока до риса, гречки, говядины, сливочного масла и основных овощей. Согласно статье 204-4 КоАП РК, торговая надбавка на такие товары не должна превышать 15% от цены поставщика или производителя.

Почему это важно именно сейчас?

По данным Бюро нацстатистики, в начале апреля 2025 года был зафиксирован самый высокий индекс потребительских цен на социально значимые товары за последние 12 месяцев. В среднем они подорожали на 5%, но по отдельным позициям рост оказался куда выше:

картофель — +67,2%

лук — +34,6%

говядина — +12,6%

сливочное масло — +9,7%

При этом некоторые товары, наоборот, подешевели:

гречка — на 22,5%

рис — на 14,6%

морковь — на 7,2%

Ужесточение мер стало ответом государства на общественное недовольство ростом цен и попыткой сдержать инфляцию в наиболее чувствительном для населения сегменте - базовой продовольственной корзине. Власти обещают, что проверки продолжатся, а нарушителей ждут финансовые санкции, независимо от "первого раза".

Ранее мы сообщали, что цены на комуслуги и продукты бьют рекорды в Казахстане.