Казахстан примет участие в турнире развития УЕФА

В числе участников турнира развития УЕФА — Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на sport-express.ru.

Он рассказал о дальнейших планах российского футбола.

"Мы договорились, что в мае в Волгограде будет проведен турнир развития УЕФА. В составе участников — Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Есть ожидание некой стабилизации, но нас беспокоит ситуация с бойкотом федерации. Никто не может гарантировать, что эту проблему нам как-то удастся решить. На данный момент возвращение нас в большие соревнования под большим вопросом, света в конце туннеля мы не видим. Все время шли консультации, чтобы вернуться. Все, на что они согласились пойти — это турнир развития с Беларусью, Кыргызстаном и Казахстаном. Это все, что мы имеем на данный момент", — сказал Дюков.