Казахстан примет участие в проектах по разработке газоконденсатных месторождений Туркменистана

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства отметил значимость достигнутых в рамках его официального визита в Туркменистан договорённостей и принятых двусторонних документов. По его словам, центральное место среди них занимает Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнёрства.

"В ней мы вновь подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему сближению братских народов, выводу казахско-туркменских отношений на качественно новый уровень. Мы также приняли соответствующую Комплексную программу до 2027 года. Условились наполнить предстоящий период знаковыми событиями на благо двух близких народов. Особое внимание было уделено вопросам двусторонней торговли. Благодаря совместным усилиям по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 28%, превысив полмиллиарда долларов. Позитивная динамика сохраняется и в этом году. Мы договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли. Перспективным видится увеличение поставок казахстанской сельхозпродукции, прежде всего пшеницы. Туркменский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта в Казахстан и утверждения своего долговременного присутствия на нашем рынке. Считаем, что двусторонний товарооборот в недалекой перспективе может быть доведен до 1 млрд долларов. Для полноценной реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил совместно укреплять межрегиональное взаимодействие. Сегодня было положено начало взаимовыгодному партнёрству в данном формате – подписан План сотрудничества между акиматом Мангистауской области и администрацией Балканского велаята", – отметил Глава государства.

По словам президента, стороны договорились изучить перспективы создания совместных предприятий в ключевых секторах экономики.

"Приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере энергетики. За последние годы здесь достигнут значительный прогресс. Казахстан намерен принять активное участие в проектах по разработке газоконденсатных месторождений Туркменистана, а также в расширении трубопроводной инфраструктуры. Сегодня было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между компанией QazaqGaz и государственным концерном "Туркменгаз". Правительствам поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение договорённостей в этой крайне важной сфере. Нефтегазовые компании Казахстана заинтересованы в налаживании сотрудничества с туркменскими коллегами в сфере нефтесервисных услуг на Каспии. Совместными усилиями создаются благоприятные условия для транзитно-транспортного взаимодействия. На этом фоне наблюдаем устойчивый рост объёмов грузоперевозок по территории наших стран. В прошлом году объём железнодорожных перевозок между нашими странами увеличился на 20% и достиг порядка 1,5 млн тонн. Особая роль здесь отводится железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран, которая составляет важное звено транспортного коридора "Север – Юг". Планомерно реализуются задачи по стыковке дорожной инфраструктуры на границе двух государств по направлению Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана. Обсуждены широкие перспективы строительства железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Афганистан. Стороны ведут предметные переговоры на эту тему. Мы также условились рассмотреть возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами. Все эти шаги создают условия для дальнейшего укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одной из ключевых тем переговоров стало укрепление культурно-гуманитарных связей. Подтверждён взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования. Стороны договорились рассмотреть перспективы открытия филиалов казахстанских вузов в Туркменистане. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Президент Сердар Бердымухамедов на брифинге рассказал о текущих и перспективных направлениях сотрудничества и отметил конструктивный характер туркменско-казахского диалога.

"В ходе сегодняшней встречи рассмотрены и обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. Определены конкретные направления нашего взаимодействия. Особо отмечаю конструктивный и предметный характер переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости. Была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего диалога, который ведется по всем направлениям в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", – сказал Глава Туркменистана.

Президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, направленных на дальнейшее укрепление казахско-туркменских отношений.