Казахстан примет председательство в Организации экономического сотрудничества

Заместитель премьер-министра РК Мурат Нуртлеу принял участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Главы делегаций обсудили ключевые направления взаимодействия в рамках ОЭС и рассмотрели предложения по укреплению регионального экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Министр иностранных дел РК в выступлении отметил, что Казахстан примет председательство в Организации в 2025 году, которое пройдёт под девизом "Продвижение региональной транспортной связанности и устойчивого развития".

Казахстанская сторона подчеркнула необходимость укрепления торгово-экономических связей между странами-членами ОЭС. В этой связи особое внимание было уделено вопросам развития транзитно-транспортных маршрутов, запуска высокоскоростных грузовых поездов, создания цифровой транзитной системы и увеличения объёмов внутрирегиональной торговли.

Также предложено установить сотрудничество ОЭС с Исламской организацией продовольственной безопасности.

Отмечено, что Казахстан придаёт большое значение вопросам борьбы с изменением климата и развития "зелёной" экономики. В этой связи государства-члены ОЭС приглашены принять активное участие в Региональном климатическом саммите, который пройдёт в 2026 году под эгидой ООН.