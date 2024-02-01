Казахстан пригласил американцев на сбор "Казспас-2024"
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Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов пригласил американских коллег принять участие в ежегодном сбор-семинаре спасательных подразделений "Казспас-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент международного сотрудничества МЧС РК.
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов встретился с американским послом Дэниелом Розенблюмом. Также в переговорах участвовал главнокомандующий Национальной гвардией штата Аризона генерал-майор Керри Мьюленбек.
Стороны обменялись информацией о структуре и компетенции своих чрезвычайных ведомств.
Сырым Шарипханов предложил развивать сотрудничество по подготовке специалистов и обмену опытом между ведомствами, а таккже пригласил представителей американской стороны принять участие в ежегодном сбор-семинаре спасательных подразделений "Казспас-2024", запланированном в третьем квартале 2024 года.
По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере гражданской защиты.
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