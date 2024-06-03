Казахстан превзошел Узбекистан в боксе в отборе на Олимпиаду

В Бангкоке (Таиланд) завершился лицензионный олимпийский турнир по боксу, сообщает Sports.kz.

Наибольшее количество путевок на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция) завоевала Ирландия - четыре. Второе место разделили Казахстан, Индия и Испания - по три. По две лицензии выиграли Азербайджан, Иордания, Мексика, Филиппины, Польша, Южная Корея, Таиланд, Украина и США. По одной путевке себе гарантировали Армения, Бельгия, Болгария, Кабо-Верде, Китай, Тайвань, Куба, Доминиканская Республика, ДР Конго, Эквадор, Финляндия, Грузия, Великобритания, Кыргызстан, Монголия, Словакия, Швеция, Турция, Узбекистан и Вьетнам.

Напомним, на турнире в Бангкоке у Казахстана олимпийские лицензии завоевали Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Назым Кызайбай (50 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).