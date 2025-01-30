Казахстан превратится в настоящий перекресток Евразии - Михаил Мишустин
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Михаил Мишустин начал свое выступление со слов благодарности за традиционное прекрасное гостеприимство и великолепную организацию всех мероприятий во время визита, передаёт BaigeNews.kz. А также передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
"Казахстан - наш стратегический партнер, союзник. Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг к другу. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача наших правительств, конечно, обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами", - сказал Мишустин.
Он подтвердил слова своего коллеги о том, что Россия занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана.
"Взаимный товаропород превысил 2,6 трлн рублей и 13,7 трлн тенге. Большую работу ведет наша Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству Казахстана. В Казахстане успешно реализуются стратегические проекты в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры. Через территорию Казахстана и России проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии. Мы уделяем большое внимание развитию международного коридора Север-Юг, убеждён, что в будущем он станет глобальной транспортной артерией в интересах государств всего евразийского региона. Казахстан превратится в настоящий перекресток Евразии", - сказал глава правительства РФ.