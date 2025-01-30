Михаил Мишустин начал свое выступление со слов благодарности за традиционное прекрасное гостеприимство и великолепную организацию всех мероприятий во время визита, передаёт BaigeNews.kz. А также передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

"Казахстан - наш стратегический партнер, союзник. Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг к другу. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача наших правительств, конечно, обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами", - сказал Мишустин.

Он подтвердил слова своего коллеги о том, что Россия занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана.