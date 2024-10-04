Казахстан по применению судами IT-технологий занимает четвертое место

Председатель Верховного суда нашей страны Асламбек Мергалиев на IX съезде судей сообщил о проводимой работе по цифровизации судебной отрасли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Высокая степень проникновения IT и цифровизации в судебную систему превратит Казахстан в IT-страну. Это задача, поставленная Главой государства. В этом направлении мы в числе лидеров по индексу развитию электронного правительства и FinTech. Заметный вклад внесла и судебная система. Главная цель наших цифровых сервисов - создать удобные и понятные сервисы для населения, позволяющие максимально комфортно контактировать с судами в любое удобное время, - сказал Мергалиев.

Он сообщил, что с декабря прошлого года в эксплуатацию запущена цифровая аналитика судебной практики с применением элементов ИИ.

"Программа обучена понимать суть судебных решений, сравнивать их между собой, выявлять какие-то недостатки по конретному виду спора. Расчитываем, что это станет мощным подспорьем для формирования единообразной судебной практики. Судья уже при поступлении иска видит судебную практику по схожим дела вплоть до касации", - отметил председатель Верховного суда РК.

Этот сервис также позволяет спрогнозировать исход дела на основании загружаемых в систему исковых требований. Сформированный прогноз доводится до сведения истца. Это помогает оценить шанса на успех, чтобы решить продолжать ли судиться дальше или искать компромисс.