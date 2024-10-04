Казахстан по применению судами IT-технологий занимает четвертое место
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Председатель Верховного суда нашей страны Асламбек Мергалиев на IX съезде судей сообщил о проводимой работе по цифровизации судебной отрасли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Высокая степень проникновения IT и цифровизации в судебную систему превратит Казахстан в IT-страну. Это задача, поставленная Главой государства. В этом направлении мы в числе лидеров по индексу развитию электронного правительства и FinTech. Заметный вклад внесла и судебная система. Главная цель наших цифровых сервисов - создать удобные и понятные сервисы для населения, позволяющие максимально комфортно контактировать с судами в любое удобное время, - сказал Мергалиев.
Он сообщил, что с декабря прошлого года в эксплуатацию запущена цифровая аналитика судебной практики с применением элементов ИИ.
"Программа обучена понимать суть судебных решений, сравнивать их между собой, выявлять какие-то недостатки по конретному виду спора. Расчитываем, что это станет мощным подспорьем для формирования единообразной судебной практики. Судья уже при поступлении иска видит судебную практику по схожим дела вплоть до касации", - отметил председатель Верховного суда РК.
Этот сервис также позволяет спрогнозировать исход дела на основании загружаемых в систему исковых требований. Сформированный прогноз доводится до сведения истца. Это помогает оценить шанса на успех, чтобы решить продолжать ли судиться дальше или искать компромисс.
"В целом уровень цифровизации правосудия высоко оценивается не только внутри страны, но и за рубежом. В последних двух обзорах о судебных системах государств-членов Европы по применению судами IT-технологий Казахстан занимает четвёртое место среди 47 стран", - сообщил Асламбек Мергалиев.
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