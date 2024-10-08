"Казахстан превратил межрелигиозный диалог в традицию" - представитель из Пакистана

Генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак высказал своё мнение о важности Института послов доброй воли Съезда мировых лидеров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мухаммед Зия Уль-Хак оценил роль Казахстана в установлении межрелигиозного согласия во всём мире.

"Последние два десятилетия символизируют стабильность, устойчивость и применение новых техник, технологий и новых шагов в развитии межрелигиозного диалога. Межрелигиозный диалог крайне необходим для человечества. Республика Казахстан осуществила и превратила эту необходимость в своего рода традицию. Путем назначения послов доброй воли эта традиция будет распространяться по всему миру. Послы доброй воли будут направлять прекрасный посыл любви, взаимоуважения по всему миру, используя определенные платформы и при помощи других людей", - сказал Мухаммед Зия Уль-Хак.

По его мнению, послы доброй води внесут вклад не только в достижение целей Съезда мировых и традиционных религий, но и также будут продвигать позитивное отношение к религиям. Они будут способствовать развитию проактивного мышления.

"Также они внесут вклад в разрешение новых вызовов, стоящих перед человечеством, перед мировыми сообществами с учётом внедрения искусственного интеллекта по всему миру. Хочу выразить благодарность Республике Казахстан, Назарбаев-центру и Секретариату Съезда мировых и традиционных религий за продвижение этих необходимых аспектов человечества", - сказал участник заседания.

В завершение он упомянул, что лидеры мировых и традиционных религий должны помнить, что являются последним поколением, способным разрешить проблему всемирного потепления до того, как это станет невозможным, а также первым поколением, которое может положить конец глобальной нищете.