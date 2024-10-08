Казахстан предусмотрит "санкционную оговорку" при строительстве АЭС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кто будет строить АЭС в Казахстане, предположил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает BaigeNews.kz.
По всей вероятности строить первую в нашей стране атомную станцию будет консорциум, отметил спикер на брифинге после заседания правительства. Дело, прежде всего, в безопасности. Казахстан заинтересован, чтобы при строительстве станции применялись самые новые проектные решения и технологии от стран-производителей, которые являются лидерами в своей сфере.
"Поэтому решение будет приниматься по конфигурации. Этим будет заниматься не я, не Алмасадам Саткалиев. Это будет специальная проектная группа. А возможные политические риски будут рассматриваться уже по ходу их возникновения, то есть в процессе проектирования. И если таковые возникнут, то естественно в контрактах с различными компаниями и странами будет предусмотрена, так называемая, "санкционная оговорка". Это юридическая техника", - подытожил Роман Скляр.
До этого первый вице-премьер назвал решение о строительстве атомной станции продиктованным не только необходимостью, но и мировыми тенденциями использования мирного атома.
Самое читаемое
- Удочеренная американцами казахстанка совершила суицид в США
- Курс доллара вырос до максимума с марта 2022 года
- Мужчина убил родителей и покончил с собой в Атырау
- Три досудебных расследования начали в Казахстане за пропаганду самоубийств в Интернете
- Площадь пожара в Карагандинской области выросла до 21 тысячи гектаров