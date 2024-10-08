Казахстан предусмотрит "санкционную оговорку" при строительстве АЭС

Кто будет строить АЭС в Казахстане, предположил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает BaigeNews.kz.

По всей вероятности строить первую в нашей стране атомную станцию будет консорциум, отметил спикер на брифинге после заседания правительства. Дело, прежде всего, в безопасности. Казахстан заинтересован, чтобы при строительстве станции применялись самые новые проектные решения и технологии от стран-производителей, которые являются лидерами в своей сфере.

"Поэтому решение будет приниматься по конфигурации. Этим будет заниматься не я, не Алмасадам Саткалиев. Это будет специальная проектная группа. А возможные политические риски будут рассматриваться уже по ходу их возникновения, то есть в процессе проектирования. И если таковые возникнут, то естественно в контрактах с различными компаниями и странами будет предусмотрена, так называемая, "санкционная оговорка". Это юридическая техника", - подытожил Роман Скляр.

До этого первый вице-премьер назвал решение о строительстве атомной станции продиктованным не только необходимостью, но и мировыми тенденциями использования мирного атома.