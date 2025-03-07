Казахстан представил туристский потенциал на одной из крупнейших выставок ITB Berlin 2025. Мероприятие ежегодно привлекает более 10 000 экспонентов из 180 стран и 160 000 посетителей, включая 113 500 профессионалов индустрии, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан участвует в ITB Berlin с 1996 года. В этом году в состав делегации вошли представители министерства туризма и спорта, АО НК Kazakh Tourism и более 20 ведущих туристских компаний.

Проведены переговоры с международными туроператорами, мировыми медиа. Среди ключевых направлений работы – развитие партнёрства с CNN, Euronews, National Geographic и Wanderlust, включая запуск рекламных кампаний и совместных медиапроектов. Организованы интервью для ряда европейских СМИ о туризме в Казахстане.

Также поднимался вопрос о расширении туристских программ по Казахстану с ведущими европейскими организациями, в том числе, с ассоциациями DRV и ASR, платформой Lastminute.com и туроператорами. Компания Lernidee Erlebnisreisen выразила заинтересованность в добавлении новых казахстанских направлений туристского поезда по примеру Oriental Silk Road Express.