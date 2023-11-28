Казахстан предложил создать фонд помощи жертвам ядерных испытаний
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Казахстан подготовил предложения по созданию Международного трастового фонда для финансирования проектов для помощи жертвам ядерных испытаний и восстановления окружающей среды. Об этом в ходе Второй конференции государств-участников ДЗЯО сообщил министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, передаёт BaigeNews.kz.
Глава МИД РК обратил внимание международной аудитории к пагубным последствиям, к которым могут привести испытания ядерного оружия и его применение. Он призвал к диалогу и расширению мер доверия в целях укрепления глобальной безопасности.
Мурат Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан совместно с Кирибати подготовил предложения по созданию Международного трастового фонда для финансирования проектов для помощи жертвам ядерных испытаний и восстановления окружающей среды.
"Также в ходе визита Министр Нуртлеу провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который высоко оценил важную роль Казахстана в мире, особенно в нынешних геополитических условиях, и подчеркнул эффективную дипломатию Главы государства.
Руководство ООН отметило лидерство и инициативы нашей страны в укреплении международной безопасности, особенно в сфере ядерного разоружения, и поблагодарило за поддержку миротворческих миссий глобальной Организации", - говорится в сообщении.
По итогам Второй конференции ДЗЯО планируется принятие политической декларации и передача Казахстану председательства на двухлетний период.
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