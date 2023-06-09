Казахстан предложил Кубе ввести безвизовый режим для краткосрочных поездок

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил премьеру Кубы Мануэлю Марреро Крусу обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz. Главы кабминов встретились на полях Евразийского межправительственного совета в Сочи.

Как отметил Смаилов, Казахстан и Куба демонстрируют открытость к укреплению и углублению двустороннего сотрудничества. Это нашло отражение повышении на Кубе уровня казахстанской дипмиссии до полноценного посольства.

"Товарооборот между нашими странами имеет динамику к увеличению. В этой связи мы поддерживаем проведение совместной работы по определению приоритетных направлений торгово-экономического взаимодействия и возможных совместных проектов", — сказал глава правительства.

Он добавил, что у стран есть большой потенциал развития сотрудничества в сферах фармацевтики и биотехнологий. Так, в настоящее время уже налаживается определённое взаимодействие между соответствующими компаниями двух стран. Премьер выразил надежду на дальнейшие конкретные результаты этой работы. Смаилов также обозначил важность последовательного расширения двусторонней договорно-правовой базы и предложил обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках граждан двух стран.

Со своей стороны Мануэль Марреро Крус выразил заинтересованность Кубы в более глубоком развитии экономических связей с Казахстаном.

"Здравоохранение является одной из потенциальных сфер возможного сотрудничества между нашими странами. Здесь речь идёт о фармацевтической и биотехнологической промышленности, медицинских услугах, академическом обмене. Есть разные направления, связанные с этой отраслью, которые мы можем развивать", — сказал премьер Кубы.

Крус обозначил интерес к укреплению сотрудничества в металлургической и химической промышленности, производстве строительных материалов и сельском хозяйстве.