Казахстан потерял более 410 миллионов долларов из-за отключений Интернета

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В общей сложности от перебоев в работе интернета в прошлом году пострадали 23 страны. Таковы данные исследования, проведённого аналитиками Top10VPN и опубликованного в январе текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В 2022 году Казахстан потерял 410,3 миллиона долларов США и вошёл в тройку весьма сомнительных лидеров в мире по ущербу от отключения интернета.

Второе место занимает Иран, которому отключения обошлись в 773 миллиона долларов США. Больше всех пострадала Россия. Эта страна намного опередила все остальные, потеряв из-за отключений интернета рекордные 21,59 миллиарда долларов США.

В отчёт также вошли все страны Центральной Азии, кроме Кыргызстана - единственной страны региона, где масштабных отключений интернета не наблюдалось.

В Казахстане доступ в интернет был прекращён в основном из-за протестов в январе 2022 года. Они начались как мирные митинги после резкого повышения цен на сжиженный газ, но быстро переросли в жестокие столкновения по всей стране.

Четвёртого января власти почти на целый день отключили мобильный интернет, а затем в течение пяти дней периодически полностью отключали доступ, порой на период до 24 часов за раз, говорится в исследовании.

Общая продолжительность отключений в 2022 году, включая блокировки во время недельных событий "кровавого января" и другие менее продолжительные инциденты, составила 144 часа. От отключений пострадали около 16 миллионов пользователей интернета по всему Казахстану.

Узбекистан также понёс серьезные экономические потери: перебои в работе всемирной сети обошлись ему в 219,7 миллиона долларов США. Более того, отключения в стране продолжались в общей сложности 5630 часов. Такие цифры связаны с тем, что летом автономная область Каракалпакстан была лишена интернета на несколько недель на фоне кровавых беспорядков. Также в 2022 году Узбекистан продолжал блокировать популярные социальные сети, включая Twitter, который власти обвиняли в нарушении местных законов. Однако блокировка соцсети была снята летом 2022 года.

Что касается Туркменистана, занявшего десятое место в рейтинге, здесь по требованию властей жители страны были лишены интернета в общей сложности на 40 часов. Это нанесло стране экономический ущерб в размере 29 миллионов долларов США.

Информация об отключениях в Туркменистане скудна из-за репрессивного режима. Однако такие отключения происходили вскоре после инаугурации нового президента страны, Сердара Бердымухамедова, сменившего на этом посту своего отца, на фоне международной критики отсутствия свободы и честных выборов.

Таджикистан пострадал меньше всех в регионе, его потери составили 2,1 миллиона долларов США из-за отключений интернета на 936 часов за весь год. Правительство Таджикистана приостановило предоставление интернета в Горно-Бадахшанской автономной области в мае. Это совпало с началом "антитеррористической операции", когда жители перекрыли дорогу для военной колонны. Доступ к интернету был восстановлен месяц спустя без официального объявления о предыдущем отключении, во время которого 30 человек были убиты и сотни задержаны.