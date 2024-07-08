Казахстан постепенно компенсирует перевыполненные объемы по добыче нефти

В Министерстве энергетики РК опубликовали заявление по соглашению ОПЕК+, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. По итогам решения 37-й Министерской встречи ОПЕК+ Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в 1-м полугодии объемы до сентября 2025 года. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану компенсации", — говорится в тексте заявления.

Напомним, ранее Казахстан продлил свои ранее принятые добровольные обязательства до конца 2025 года.