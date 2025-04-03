2 апреля в Алматы на глазах у матери грузовик насмерть сбил семилетнюю девочку. Ребёнок переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу. Ранее аналогичная трагедия произошла в Астане: водитель грузового автомобиля, поворачивая направо, не уступил дорогу девочке, переходившей на разрешающий сигнал светофора. Ребёнок погиб на месте.

Подобные случаи вновь поднимают острый вопрос: почему даже на пешеходном переходе дети не могут чувствовать себя в безопасности? Что необходимо изменить, чтобы такие трагедии больше не повторялись?

Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, какие меры действительно способны защитить самых юных участников дорожного движения – и кто несёт за это ответственность.

Пугающая статистика ДТП с участием детей

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК, 2024 год оказался тревожно рекордным: в стране зарегистрировали более 8,5 тысяч ДТП с участием детей. Особенно пугает не просто количество аварий, а рост числа пострадавших маленьких казахстанцев – сразу на 133,7%. Если в 2023 году в ДТП пострадали 4 342 ребёнка, то в 2024-м – уже 10 149.

Еще более тревожна и статистика по смертности: 328 детей погибли на дорогах. Это в три раза больше, чем годом ранее. Цифры, за которыми стоят горе и боль десятков семей, – сигнал, что меры, предпринимаемые для защиты детей, явно недостаточны.

"Мы не учитываем, что ребёнок может просто выбежать"

Специалист по организации дорожного движения Азиза Таласпаева рассказала, что самой большой угрозой для детей у школ остаются грузовые транспортные средства. Даже при официальном ограничении скорости в 40 км/ч такие автомобили представляют серьёзную опасность.

"Мы забываем учитывать, что тормозной путь у грузовика гораздо длиннее, чем у легкового автомобиля. Если ребёнок неожиданно выбегает на дорогу, водитель просто физически не сможет остановиться – инерция потащит машину вперёд. В среднем фуру может протащить минимум на 18 метров", - пояснила эксперт.

Одним из главных факторов, который недооценивается при проектировании дорожной среды у школ, является сенсомоторная реакция ребёнка.

"Родители и водители должны понимать: нервная система ребёнка реагирует иначе. До 25 лет у человека только формируется механизм, который позволяет "тормозить" в ответ на угрозу. А у ребёнка первая реакция – бежать. Он может выбежать на дорогу, даже если понимает, что это опасно. Просто потому, что не может управлять собой", - рассказала Таласпаева.

Не меньшую опасность представляют мёртвые зоны у грузовых автомобилей. У фур и тяжёлых грузовиков есть огромные слепые участки – спереди, сзади и по бокам. Это особенно критично на нерегулируемых пешеходных переходах.

"Если фура заезжает на пешеходный переход, ребёнок может выйти на дорогу, думая, что водитель его видит. Но водитель физически не может его заметить. И если пешеход окажется в мёртвой зоне – последствия трагичны", - подчеркнула она.

Могут помочь только ограничения

Азиза Таласпаева отметила, что нередко самую большую опасность создают родители, которые привозят своих детей в школу.

"Они паркуются впритык к пешеходному переходу, нарушая ПДД. Это закрывает обзор другим водителям, которые приближаются к переходу. Более того, ребёнок сам не видит, что происходит на дороге – ведь он не может заглянуть за припаркованную машину", - рассказала Таласпаева.

Решением может стать установка физических ограничителей – элементов, которые не позволят поставить машину прямо у перехода и закрыть "треугольник видимости".

"На всех улицах рядом со школами скорость должна быть снижена минимум до 30 км/ч, а в идеале – до 20. Это даст водителю шанс остановиться, а ребёнку – выжить", - пояснила специалист.

По словам Таласпаевой, в Астане уже тестируются зоны с ограничением в 20 км/ч, и это – большой шаг вперёд.

"Если дорога проходит мимо школы, по ней не должны ехать грузовики. Это очевидно. Если нельзя изменить маршрут – тогда хотя бы все пешеходные переходы должны быть регулируемыми, со светофором и стоп-линией, расположенной с учётом габаритов грузовиков", - подчеркнула она.

Установка камер и "лежачих полицейских" – эффективные меры, но они работают ограниченно в условиях интенсивного грузового трафика.

"На дорогах, где ездят фуры, лежачий полицейский быстро разрушается. Особенно модульный. Даже капитальные конструкции стираются из-за веса. Поэтому такие меры требуют постоянного обновления и контроля", - отметила эксперт.

Важно объединяться с другими родителями, обсуждать проблемы на родительских собраниях и вместе добиваться изменений.

"Если ваш ребёнок ходит в школу пешком – не ждите, что кто-то другой напишет обращение. Пройдите путь вместе с ним, сфотографируйте опасные места и подайте жалобу через Е-otinish. Государство реагирует на такие обращения – и очень эффективно", - подытожила Азиза Таласпаева.

Полиция: ответственность за безопасность детей лежит и на родителях

Начальник отдела управления административной полицией ДП Астаны Бауыржан Токжуманов рассказал о росте аварий с участием несовершеннолетних и призвал родителей лично заниматься обучением детей правилам дорожного движения.

По словам подполковника полиции, с начала 2025 года в Астане зарегистрировано 315 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 395 человек, четверо погибли. Особую тревогу вызывают ДТП с участием детей: в 71 случае пострадали несовершеннолетние, одна девочка погибла.

"Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, тогда с участием детей произошло всего 21 ДТП. В этом году – 71. Это серьёзный рост, который требует внимания не только со стороны полиции, но и родителей", - отметил Бауыржан Токжуманов.

Он сообщил, что восемь ДТП в этом году произошли по вине самих детей. Главные причины – невнимательность при переходе дороги, наушники, капюшоны и отвлечение на мобильные телефоны.

"К сожалению, дети зачастую перебегают дорогу в неположенных местах, не смотрят по сторонам, не убеждаются, что водитель уступает им дорогу. Это особенно характерно для подростков. Многие идут в наушниках, в капюшонах, отвлекаются на телефон – и не замечают, что происходит на дороге", – пояснил он.

Проблемы касаются и самих водителей. Некоторые игнорируют сигналы светофора и не пропускают пешеходов. Один из трагических случаев произошёл в Астане: водитель грузового автомобиля, поворачивая направо, не уступил дорогу девочке, переходившей по "зебре" на разрешающий сигнал. Девочка погибла на месте.

"По этому факту возбуждено уголовное дело. Будет проведено расследование и принято процессуальное решение. Но никакие наказания не вернут жизнь ребёнка. Поэтому важно работать на предупреждение", – подчеркнул Токжуманов.

Полиция Астаны регулярно проводит профилактические акции – "Внимание! Пешеход", "Внимание! Дети", проводит занятия в школах и лицеях. Детям объясняют правила перехода проезжей части, обучают сигналам светофора, показывают дорожные знаки. Также сотрудники полиции проверяют участки возле школ и детсадов: при необходимости устанавливаются знаки, светофоры, "лежачие полицейские" и камеры наблюдения.

При этом Бауыржан Токжуманов подчеркнул, что ответственность за безопасность детей лежит и на родителях. Они должны проводить с детьми профилактические беседы и объяснять, как правильно вести себя при переходе дороги.

"Родители должны не просто надеяться на школу и полицию. Они обязаны показывать личный пример. Переходить дорогу в положенных местах, изучать с ребёнком маршрут до школы, объяснять, где могут быть "слепые зоны", в которых водитель не видит пешехода. Только так можно обезопасить детей", - поделился подполковника полиции Токжуманов.

Он также отметил, что в Астане школы оборудованы по всем стандартам безопасности. Это дорожные знаки, искусственные неровности, светофоры и "лежачие полицейские". При необходимости устанавливаются камеры.

Что касается ужесточения наказания для нарушителей, по мнению Токжуманова, всё уже предусмотрено законом.

"Сегодняшние нормы предусматривают и лишение прав, и арест, и крупные штрафы. Но дело не только в наказании. Главное – соблюдать правила. Они написаны кровью. И если каждый – и водитель, и пешеход – будет их соблюдать, мы сможем значительно снизить аварийность на дорогах", - подытожил Бауыржан Токжуманов.

Каждое ДТП с участием ребёнка – это не просто статистика, это чья-то сломанная судьба и навсегда изменённая жизнь семьи. Сегодня становится очевидно: меры безопасности у школ должны пересматриваться комплексно – с учётом психологии ребёнка, габаритов транспорта, видимости, поведения водителей и самих родителей.