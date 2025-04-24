Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, отметил, что на фоне усиливающегося глобального кризиса доверия, всплеска популизма и радикальных идеологий, Казахстан продолжает выступать в роли миротворческой платформы, призывая к диалогу и уважению международного права, передаёт BaigeNews.kz. В условиях девальвации глобальных норм и эрозии международных институтов республика настаивает на необходимости реформирования ООН, сохраняя при этом неизменную поддержку ключевой роли этой организации.

"Казахстан последовательно настаивает на приверженности Уставу ООН, на ее реформе. ООН в текущих реалиях в целом остается безальтернативной глобальной организацией, поэтому мы будем поддерживать ее. Наша страна предпринимает большие усилия для наведения "прочных мостов" дружбы и сотрудничества между различными странами и регионами, развития диалога цивилизаций. Более двадцати лет в Казахстане раз в три года собираются представители всех ключевых конфессий. Осенью этого года запланировано проведение очередного VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий",- сказал Президент.

Помимо духовной дипломатии, Казахстан активно развивает народную дипломатию. Ассамблея народа Казахстана (АНК) является одним из ярких инструментов культурного взаимодействия и мирного сосуществования. Ее деятельность способствует укреплению дружественных связей между народами, а также обмену ценностями и традициями, играя важную роль в формировании устойчивого и мирного будущего.

"Сегодня мир остро нуждается в созидательной повестке и больших проектах, нацеленных на всеобщий прогресс. Казахстан сфокусирован на плодотворной многоплановой работе со всеми партнерами", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы сообщали, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, отметил, что Казахстан придает особое значение укреплению дружбы с соседними странами.