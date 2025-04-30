5-7 мая по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.