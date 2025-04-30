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Казахстан посетит Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама

Сегодня, 16:04
АВТОР
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Газета правительства Вьетнама Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: Газета правительства Вьетнама

5-7 мая по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.

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