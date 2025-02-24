  • 24 Февраля, 22:43
  • BAIGENEWS

Казахстан понёс первую потерю на малом чемпионате мира по боксу

Представитель Абайской области проиграл спортсмену из Азербайджана.

Сегодня, 21:51
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:51
Сегодня, 21:51
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Фото: pxhere.com

Казахстанский боксёр Даулет Молдашев потерпел поражение в 1/8 финала Кубка Странджа-2025 в Софии (Болгария), который называют малым чемпионатом мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.  

В весовой категории до 57 килограммов он противостоял азербайджанскому боксеру Залимхану Сулейманову. Победу раздельным решением судей одержал представитель Азербайджана. Итоговый счёт 4:1.

Представитель Абайской области является чемпионом Казахстана 2024 года.

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