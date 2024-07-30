Казахстан понес вторую потерю в боксе на ОИ-2024

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев потерпел поражение в стартовом поединке на Олимпиаде-2024 в Париже, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Его выбил из турнира бронзовый призер чемпионата мира-2023 Айюб Гадфа Дрисси, представляющий Испанию.

Стартовый раунд Кункабаев выиграл со счетом 3:2. Вторую трехминутку забрал соперник - 4:1. В заключительном раунде судьи вновь отдали победу казахстанцу, однако для общей победы этого не хватило.

Дрисси выиграл раздельным решением и прошел в 1/4 финала.

Добавим, что ранее выбыл из борьбы Асланбек Шымбергенов.