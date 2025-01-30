11 млрд кубометров воды получит Казахстан к апрелю 2025-го года, передаёт BaigeNews.kz. Об этом договорился министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

В Душанбе состоялось 88-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК). В нем приняли участие руководители водохозяйственных ведомств Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Стороны рассмотрели ход прохождения межполивного периода в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.

Отметим, что запланированный объем воды поступит в Шардаринское водохранилище Туркестанской области по реке Сырдарья. Из них 1,6 млрд кубометров направят в Аральское море.

"Это позволит накопить необходимый объем воды для поливного периода этого года, а также обеспечить поддержание состояния экосистем в южных регионах Казахстана. Отмечу, что на юге ситуация отличается от запада и севера страны. Там нет паводков и паводковой воды в таких объемах и масштабах. А летом потребность в поливной воде очень высока. Поэтому на юге мы проводим совсем другую работу по обеспечению воды. Водная дипломатия там в приоритете, и у нас она на достаточно хорошем уровне. Благодаря переговорам мы в прошлом году бесперебойно обеспечили юг страны. Все вопросы по распределению воды и охране трансграничных водных объектов мы решаем совместно с нашими коллегами из стран Центральной Азии", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.