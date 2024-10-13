Казахстан получил статус страны-организатора "Игр будущего-2026"

Казахстан был официально выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

За право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили.

Участники будут соревноваться в дисциплинах, совмещающих физические и цифровые форматы.

Инициатива провести "Игры будущего" в Казахстане была предложена Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году. Следующий турнир состоится в ОАЭ в 2025 году, а в 2026 году соревнования пройдут в Астане.

"Казахстан активно поддерживает развитие киберспорта. С 2018 года было проведено более 140 турниров, в которых приняли участие свыше 40 тысяч спортсменов. Мы приложим все усилия для успешного проведения “Игр будущего”", — заявил и.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Роллан Сериков на мероприятии по случаю объявления страны-организатора "Игр будущего" в 2026 году.

Ранее представители Phygital International посетили Астану для оценки готовности города к проведению турнира. Казахстанская федерация киберспорта уже начала подготовку к "Играм будущего".